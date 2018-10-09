"Нападение в прямом смысле". Арьев рассказал о попытке российских пропагандистов ворваться в офис представительства Украины в Совете Европы

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев подвергся нападению со стороны журналистов российского пропагандистского телеканала Россия 24.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты с Россия 24. Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, но они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы", - рассказал Арьев.

В связи с действиями представителей российских СМИ народный депутат Украины пообещал обратиться в соответствующие службы Совета Европы, чтобы они приняли срочные меры.

Напомним, что 9 октября ПАСЕ будет голосовать за изменения в регламент, которые могут осложнить наложения санкций на РФ.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против русских.