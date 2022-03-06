Иностранный легион. В Украину едут опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира — Кулеба 6 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Россия наносит авиаудары по мирным городам (Фото:Carlos Barria/Reuters)

В Украину едут опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы войти в состав интернационального легиона на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, это их желание, которое они изъявили, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем, это их добровольная готовность воевать на стороне добра», — отметил он на брифинге.

Кулеба добавил, что общее число заявок уже приближается к 20 тысячам.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.



Война России против Украины продолжает 11-й день подряд. Войска РФ наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.



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