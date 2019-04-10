Нам в городе не надо: Мэр Черкасс пообещал демонтировать скандальные борды Порошенко с Путиным Сегодня, 16:51 708 Цей матеріал також доступний українською Штаб Порошенко Борды с Путиным вызвали общественный резонанс Штаб Порошенко

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что предвыборные плакаты действующего президента Петра Порошенко с изображением президента России Владимира Путина будут демонтированы.

Об этом он написал в Facebook.

“Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина. Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции”, - сказал он.

По словам Бондаренко, “этот подонок нанес столько вреда нашей Украине”, что аморально распространять подобные вещи.

“Нам Путина в городе не надо”, - написал Бондаренко.

Ранее, в избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что агитационные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты.