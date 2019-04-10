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Нам в городе не надо: Мэр Черкасс пообещал демонтировать скандальные борды Порошенко с Путиным

Сегодня, 16:51
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Нам в городе не надо: Мэр Черкасс пообещал демонтировать скандальные борды Порошенко с Путиным - фото

Штаб Порошенко

Борды с Путиным вызвали общественный резонанс

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что предвыборные плакаты действующего президента Петра Порошенко с изображением президента России Владимира Путина будут демонтированы.

Об этом он написал в Facebook.

“Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина. Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции”, - сказал он.

 По словам Бондаренко, “этот подонок нанес столько вреда нашей Украине”, что  аморально распространять подобные вещи. 

“Нам Путина в городе не надо”, - написал Бондаренко.

Ранее, в избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что агитационные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты.

Теги:   Владимир Путин Петр Порошенко Черкассы

Спецтема   Выборы президента Украины

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