Нам нужна победа, а не ничья — Кулеба

19 ноября, 15:16
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Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый мир на европейский континент.

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины.

«Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться ежесекундно», — сказал он в видеообращении к участникам конгресса Панъевропейского союза.

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По его словам, для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать такую цель.

«Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Ведь это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью», — сказал министр.

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Кулеба добавил, что ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но «такие войны, как эта, должны завершаться победой добра над злом». Он призвал партнеров работать вместе над достижением цели победы Украины.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   МИД Украины Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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