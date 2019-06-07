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Нам наплевать на реакцию в Украине. Медведчук и Бойко приехали в РФ на «переговоры»

Сегодня, 13:17
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Нам наплевать на реакцию в Украине. Медведчук и Бойко приехали в РФ на «переговоры» - фото

vybor.ua

Юрий Бойко и Виктор Медведчук

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь и кум президента РФ Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Трансляцию встречи вел телеканал 112. Украина.

Во время встречи Медведчук пожаловался, что после предыдущего их визита в Россию в Украине была «бурная, негативная реакция», но их это не беспокоит, потому что им на это «наплевать».

«Обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках — луч света для Украины», — цитирует Медведчука УП.

Медведчук добавил, что предыдущая власть была к этому не готова, а президент Владимир Зеленский еще не созрел к подобным решениям.

По словам Медведчука, они все равно приехали договариваться с РФ, чтобы «заставить» украинскую власть пойти на это.

22 марта Бойко и Медведчук в Москве провели «экономические переговоры» с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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Тогда в переговорах также принимал участие глава Газпрома Алексей Миллер.

В частности, Миллер заявил, что Газпром готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину.

Также глава Газпрома поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Визит политиков в Москву был резко раскритикован в Украине.

Теги:   Россия Юрий Бойко Виктор Медведчук

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