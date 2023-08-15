«Проверка предполагает, что что-то найдут». Фискальные органы возобновили наезды на предпринимателей, — Роман Ващук, бизнес-омбудсмен 15 августа, 19:34 NV Премиум Фирмы часто «ловят» на формальных нарушениях, отмечает бизнес-омбудсмен Роман Ващук (Фото:Олександр Медведєв / NV)

Почему бизнес-омбудсмен считает, что в смысле налоговых проверок страна вернулась в прошлое, а фискалы думают только о перевыполнении планов.

«Это намного лучше, чем было во времена Януковича, но намного хуже, чем до войны». Так недавно высказался соучредитель крупнейшего маркет-плейса Украины Rozetka Владислав Чечеткин о ситуации с давлением со стороны органов государственной власти на бизнес. Он добавил, что уже стали рутиной постоянные проверки, в результате которых «ничего не находят» и штрафуют на «какие-то минимальные суммы штрафов», что, впрочем, мешает нормальной работе.

Видео дня

Это далеко не единственное подобное публичное нарекание. В июне более четырех десятков представителей отечественного бизнеса выпустили так называемый Манифест 42, в котором заявили о том, что страну накрыла волна коррупции и рейдерских атак. После этого Владимир Зеленский даже приглашал ряд предпринимателей на встречу в Офисе президента.

С чем связано усиление таких негативных тенденций, и какие обращения поступают от предпринимателей, NV рассказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Далее — его прямая речь:

«Что мы видим? После паузы на фоне полномасштабного вторжения, с возобновлением деятельности в частности фискальных органов и других [контролирующих органов] вернулись многие запущенные проблемы. Но, возможно, из-за того, что центральная власть настолько сосредоточена на войне и соответствующих приоритетах, что на региональном уровне не чувствуется четкого руководства. Это способствует возрождению определенных атавистических практик, своего рода наездов на бизнес. Мы это наблюдаем, и об этом было в нашем последнем отчете за второй квартал 2023 года.