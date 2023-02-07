«Визит на 10 млрд». С коррупционерами в министерствах следует разобраться так, чтобы Байден приехал в следующий раз в Киев — Давидюк 7 февраля, 21:57 Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Николай Давидюк, политолог, в эфире Radio NV рассказал, что украинские власти обязаны продемонстрировать коррупционерам в министерствах четкий пример наказания, чтобы в следующий раз проблема коррупции не мешала визитам самых влиятельных лидеров мира в Киев.

«Самое главное вообще в этом кейсе: [часть депутатов говорит, что] мы подумали, что вот [скоро встреча в формате] Рамштайн и это повлияет на национальную безопасность, а коррупция вот этих заместителей министров, когда они обворовывали солдат на брониках, когда обворовывали солдат на еде, на одежде, а это не ослабляло нашу обороноспособность? Разве вы не знали об этом? Вот это выглядит немного сомнительно», – сказал Давидюк.

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Украинские правоохранители и органы власти, по словам эксперта, должны дать более четкий сигнал для коррупционеров в других ведомствах.

«Важный месседж в этом кейсе: мы должны отправить [сигнал] другим коррупционерам, которые, очевидно, тоже есть в других ведомствах. Мы должны разделаться с ними так, чтобы другим не было желания воровать. Чтобы Байден, когда планирует визит в Польшу, понимал, что сюда тоже можно прилететь. И преграды не только российские ракеты, но и преграды — это может быть и коррупция. Вот чтобы второго препятствия у Байдена точно не было, потому что это влияет», — добавил политолог.

«А разовый визит Байдена – это минимум миллиардов 10-20 помощи, которые он точно привезет с собой под этот визит», – резюмировал Давидюк.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

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Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала у Минобороны из-за закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

