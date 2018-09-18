Найем: На Генпрокуратуту сейчас надо смотреть как на пиар-службу Луценко

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем заявил, что сейчас Генеральную прокуратуру надо рассматривать как пиар-службу ее руководителя Юрия Луценко и как политический орган, а не правоохранительный.

Свое мнение он озвучил в эфире Радио НВ и аргументировал тем, что Луценко уже объявил о решении покинуть пост генпрокурора после запланированных на март 2019 года выборов президента и возобновить политическую деятельность.

По словам Найема, Луценко теперь хочет максимально использовать свою нынешнюю должность в политических целях.

"Он уже заявил о своих политических планах. Думаю, теперь надо смотреть на прокуратуру как на политический орган и пиар-службу Юрия Луценко, а не правоохранительный орган", - сказал нардеп.

Найем убежден, что Луценко не отправят в отставку.

"Во-первых, Юрий Луценко не доведет до того, чтобы его отправили в отставку. Скорее он сам подаст в отставку, если будет такая угроза. Во-вторых, я не верю, что сейчас в парламенте достаточно голосов и политической воли, чтобы отправить его в отставку", - сказал Найем.

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