Найем: ГПУ признала, что в России есть правосудие

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил в эфире Радио НВ, что выдача России Тимура Тумгоева, которого там подозревают в сотрудничестве с ИГИЛ, означает, что Генпрокуратура Украины признала, что в России есть правосудие, что является чрезвычайно абсурдным.

"Я думаю, что все люди, которые нас слышат, они понимают не просто абсурдность, а дикость этой ситуации. То есть мы понимаем, что в РФ находятся более 20 наших военнопленных фактически заключенных, содержащихся. Мы все время на всех международных встречах говорим, что в этой стране нет правосудия, правосудие там политически обусловленное, что людей там подвергают пыткам.... И в этой ситуации, просто потому что ФСБ РФ говорит о том, что кто-то подозревается в участии в каких-то радикальных группировках.... В этой ситуации Генеральная прокуратура фактически поставила человека... в ситуацию, когда его могут там убить, осудить и признала сейчас, что в России есть правосудие", - сказал надеп, подчеркнув, что это неприемлемо.

Он напомнил, как в России признавали участником радикальных группировок на тот момент премьер-министра Арсения Яценюка.

"Мне кажется, что это просто плевок в лицо и себе, и вообще тем ценностям, которые декларированы на международной арене", - добавил Найем.

Напомним, утром 12 сентября по решению Генпрокуратуры Украины в Россию экстрадировали уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который, по данным некоторых СМИ, защищал Украину на Донбассе, и которого РФ объявила в розыск по подозрению в том, что он был членом террористической группировки ИГИЛ. Эта экстрадиция вызвала резонанс в украинском обществе, многие возмутились, что Генпрокуратура выполнила требование ФСБ. Генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Евгений Енин заявили, что никакого подтверждения своего участия в АТО Тумгоев не предоставил, но признал, что воевал за и ИГИЛ.

17 сентября в Киеве под зданием Генпрокуратуры состоялась акция протеста украинских националистов в связи с экстрадицией в Россию Тумгоева. В акции принимали участие представители ВО Свобода, а также националистических организаций С14 и Нацкорпус. Протест перерос в стычку с правоохранителями, во время которой пострадали семь полицейских.