"Надо просто прийти и пописать": в штабе Порошенко призвали Зеленского не уклоняться от сдачи анализов
Представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что команда действующего президента недовольна тем, какое место в избирательной кампании занимает обсуждение анализов.
В то же время он отметил, что штаб Порошенко принял "челлендж от команды Зеленского".
В штабе Порошенко призвали Владимира Зеленского прийти сегодня на НСК Олимпийский и сдать анализы экспертам VADA.
"Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты через три дня.
"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", - добавил он.
Ранее боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.
В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA .
В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко намерен сдать анализы экспертам VADA.
Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.
5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский.
В штабах обоих кандидатов выражали сомнения в объективности результатов экспертизы.