"Надо просто прийти и пописать": в штабе Порошенко призвали Зеленского не уклоняться от сдачи анализов Сегодня, 15:43 1567 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы экспертам VADA REUTERS / Valentyn Ogirenko

Представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что команда действующего президента недовольна тем, какое место в избирательной кампании занимает обсуждение анализов.

В то же время он отметил, что штаб Порошенко принял "челлендж от команды Зеленского".



В штабе Порошенко призвали Владимира Зеленского прийти сегодня на НСК Олимпийский и сдать анализы экспертам VADA.

"Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты через три дня.

"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", - добавил он.

Ранее боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.

В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA .

В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко намерен сдать анализы экспертам VADA.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.

5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский.

В штабах обоих кандидатов выражали сомнения в объективности результатов экспертизы.