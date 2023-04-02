«Намерения — благородные, действия — бестолковые». Почему власти должны запретить УПЦ МП, а не гонять отдельных попов в Лавре — интервью NV с Княжицким 2 апреля, 17:50 Эксклюзив NV Николай Княжицкий на территории Киево-Печерской лавры 7 января, когда богослужение там проводило ПЦУ (Фото:Николай Княжицкий / Facebook)

Шевченковский райсуд Киева избрал экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Ранее ему СБУ сообщила о подозрении в совершении преступлений по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436–2 УКУ).

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А еще 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, но этого так и не произошло.

Народный депутат Николай Княжицкий в интервью Radio NV объяснил, в чем ошибка таких действий Офиса президента и как можно раз и навсегда законно покончить с московскими попами в Украине.