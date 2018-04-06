"Надо исправлять": Геращенко назвала е-декларирование для активистов ошибкой ВР

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала гражданское общество обсудить и разработать новые законопроекты по отмене электронного декларирования для общественных активистов.

По ее словам, внедрение электронного декларирования для активистов было ошибкой парламента, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это была ошибка парламента, совершенно очевидно. Я стою на этой позиции, что ошибки надо исправлять", - добавила Геращенко.

По словам первого вице-спикера, важно восстановить доверие между сторонами.

Геращенко также отметила, что необходимо, чтобы представители гражданского общества присоединились к разработке других законопроектов по отмене е-декларирования для активистов.

Напомним, 3 апреля Верховная Рада отклонила в первом чтении президентский законопроект №6674 и законопроект №6271 (один из авторов – лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко), которые предлагали отменить для общественных активистов е-декларирование.

Также народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии ряд законопроектов относительно отмены обязательства подавать электронные декларации представителями антикоррупционных общественных организаций, аналогичные тем, которые перед этим отклонили.