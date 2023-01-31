Надежный и продолжительный мир возможен, когда Россия проиграет — Зеленский 31 января, 23:31 Володимир Зеленський (Фото:Офіс президента)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что он провел сегодня несколько совещаний с военными и с руководителем разведки.

«Подробно прорабатываем ситуацию во всех основных оперативных направлениях и в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша», — сказал он в обращении.

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Президент добавил, что силы обороны Украины и западные партнеры направляют усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а «чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию».

«Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир. Я благодарю всех наших партнеров, которые поддерживают эту позицию Украины», — сказал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.

Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.