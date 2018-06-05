Надежда Савченко и детекторы лжи. Целесообразно ли проверять нардепа

Надежда Савченко намеревалась совершить теракт в Верховной раде. Это подтвердили результаты на полиграфе, сообщили в Службе безопасности Украины. Экспертиза показала наличие у народного депутата положительных реакций, свидетельствующих о том, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения власти. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В СБУ утверждают, что Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей, готовилась совершить теракт в правительственном квартале и перевозила оружие.

Савченко и полиграфы

Как рассказал адвокат Надежды Савченко Александр Шандрин, вопросы силовики ставили заранее таким образом, чтобы получить нужный им ответ. Также на результаты повлияло голодание Надежды, которое подавляет ее эмоциональное состояние, отметил Шандрин. Он добавил, что Савченко прекращает голодовку.

"Она выходит из голодовки согласно представленному нами ходатайству о проведении полиграфического исследования. Это ходатайство мы еще не получили, однако рассчитываем на него с целью получения принципа состязательности с обвинением, которое провело такое исследование. Позвольте и нам его провести", - сказал адвокат.

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Показания полиграфа могут не учитываться во время суда, заявил кандидат юридических наук, профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров. Он считает, что объективное подтверждение намерения Савченко совершить теракт преобладает над показателями с полиграфа, и факты, которые на это указывают, суд будет рассматривать, в отличии от полиграфической информации.

Как рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Геннадий Дубов, защитники Савченко могут не признать результаты экспертизы и скорее всего будут требовать ии повторного прохождения.

Показания полиграфа могут не учитываться во время суда

В правовом поле нет единой точки зрения, с какой точностью полиграф обнаруживает правду или ложь, отметил Дубов.

"Полиграф - это повод, который позволяет на основании определенных изменений психологических параметров делать выводы о возбуждении или наоборот угнетение психики определенного лица. Однако ученные, которые специализируют на этом, неоднократно повторяют, что есть определенная индивидуальность человеческих реакций. Однозначно, как чудо-доказательство полиграф использовать нельзя", - отметил адвокат Геннадий Дубов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко специально научилась поведению на детекторе лжи, которое не позволяет получить результаты. По его словам, такую ​​информацию предоставили ему эксперты-полиграфологи.

"Она просила пройти детектор лжи, настаивала на том, чтобы были поставлены вопросы, которые она хочет. В первом и втором случаях специалисты просто прекратили исследование, так как сказали, что не могут установить результат из-за того, что есть очевидное противодействие снятию информации в обычном порядке", - рассказал генпрокурор.

Криминологи и следователи со всего мира начали использовать полиграф после Второй мировой войны. В течение 20 века аппарат помогал в раскрытии резонансных дел.

Дела, связанные с детектором лжи

Одно из первых дел США, где доказательства полиграфа влияло на судейское решение, рассматривалось в 1947 году. Тогда был убит кандидат на пост президента профсоюза шахтеров Америки Джордж Яблонский. Благодаря устройству ФБР удалось отсеять невиновных лиц и сократить круг подозреваемых. Это привело к аресту виновника.

Она прекращает голодовку - адвокат Савченко

В ходе расследования интимной связи стажерки Моники Левински и президента США Билла Клинтона также использовали полиграф. Согласно результатам, президент был неискренен в первичных объяснениях в Конгрессе по этому делу и имел связь с стажеркой. Об этом специлаист-полиграфолог заявил задолго до результатов экспертизы ДНК, которая подтвердила интимный контакт.

За год до завершения своего президентства Джордж Буш-младший приказал проверить на полиграфе всех сотрудников Белого дома для установления источника утечки секретной информации о войне в Ираке. Источником была одна из секретарш президента.

В Индии полиграф впервые использовали для расследования убийства Махатма Ганди, политического и государственного деятеля. В 2003 году благодаря полиграфу был обнаружен серийный убийца Гэри Риджуэй из штата Вашингтон. За убийство 49 женщин он стал пожизненно заключенным.

В середине марта этого года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил ее под стражей.