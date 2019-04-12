Нацполиция усилила охрану Зеленского Сегодня, 07:08 1255 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Нацполиция усилила охрану Зеленского перед вторым туром выборов REUTERS/Valentyn Ogirenko

Национальная полиция усилила охрану кандидата Владимира Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, псообщает УНИАН.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура. Просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - заявил Аваков.



Ранее штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной.

Напомним, 11 апреля Нацполиция начала уголовное расследование по факту распространения ролика, на котором кандидата в президенты Украины сбивает грузовик. Дело открыли по ч. 2 ст. 346 УКУ (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).



В штабе шоумена обвинили в такой агитации штаб своего оппонента - нынешнего президента Петра Порошенко. Там также заявили о необходимости усилить охрану Зеленского.

В штабе Порошенко заявили, что не причастны к видеоролику.