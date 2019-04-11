Нацполиция начала расследовать подкуп избирателей в пользу "кандидата П" Сегодня, 16:18 396 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции Правоохранители изъяли более 700 тысяч гривен Пресс-служба полиции

Нацполиция заявила о расследовании фактов возможного подкупа избирателей "за кандидата П" в Волынской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Информация поступила в полицию в среду, 10 апреля.

Черниговским правоохранителям сообщили, что в одном из партийных офисов находится группа людей, которым раздают денежные средства - в обмен на поддержку кандидата П. во время второго тура президентских выборов.

На место прибыла следственно-оперативная группа и следователь, который должен был вручить повестку о вызове в полицию одному из сотрудников избирательного штаба в производстве о подкупе избирателей.

По данным полиции, офис был закрыт, но впоследствии оттуда стали выходить люди.

Среди них было и лицо, которому предназначалась повестка. При этом мужчина, который находился в партийном офисе, по непонятным причинам злостно препятствовал работе полицейских.

В результате сотрудники офиса сами вызвали полицию из-за активистов, которые ворвались в помещение и вели прямую трансляцию.

По указанным фактам полицейские открыли два уголовных производства - по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Киверцовский отдел полиции в Волынской области поступило сообщение от гражданина о возможном нарушении избирательного законодательства в пгт. Олыка Киверцовского района.

Заявитель сообщил, что в Доме культуры неустановленное лицо осуществляло выплату-расчет денежных средств волонтерам, которые осуществляли агитацию в пользу того же кандидата на выборах президента Украины во время первого тура.

Установлено, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое жителей Киева.

У указанных лиц изъяли более 700 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 160 (Предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды ...) Уголовного кодекса Украины.