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Нацкорпус устроил под АП акцию с требованием дать гражданство добровольцам-иностранцам — видео

4 июня, 17:41
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Нацкорпус устроил под АП акцию с требованием дать гражданство добровольцам-иностранцам — видео - фото

Нацкорпус

Активисты пришли на Банковую

Активисты Национального корпуса и представители ветеранских организаций провели под Администрацией президента митинг-пикет с требованием упростить процедуру предоставления гражданства воюющим на Донбассе на украинской стороне добровольцам-иностранцам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

После сбора на Майдане Независимости активисты организованной колонной направились на Банковую под здание АП. Представителей Нацкорпуса пришли поддержать активисты из ветеранских и волонтерских организаций.

Протестующие требовали внести изменения в указ президента № 215/2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев, в частности, освободить их от обязанности подавать «справку о несудимости», изданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов.

«Герои российско-украинской войны точно больше заслужили быть гражданами Украины, чем Саакашвили», — сообщили организаторы.

Участники акции предлагали сократить время рассмотрения документов для получения украинского гражданства, ввести в состав комиссии по вопросам гражданства волонтеров, создать рабочую группу, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства.

«Зеленский — не будь ЗЕрошенком! Предоставь гражданство тем, кто его заслужил!», — скандировали участники акции.

Теги:   Гражданство Владимир Зеленский Администрация президента Украины

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