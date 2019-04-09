Нацкорпус и Нацдружины пикетировали силовые ведомства и Администрацию президента Вчера, 19:15 1450 Цей матеріал також доступний українською Громадське Активисты требуют наказания для фигурантов расследования Bihus.Info Громадське

В Киеве представители Национального корпуса и Национальных дружин устроили пикет с требованием наказать фигурантов расследования Bihus.Info о хищениях в оборонном секторе, сообщает Громадське.

Протестующие, собравшись на площади перед станцией метро Арсенальная, разделились на две колонны.

Одна из них двинулась к зданию ГПУ, где передали свои требования руководству. После этого колонна двинулась к зданию МВД. Шествие планируется завершить возле Администрации президента.

Другая колонна пришла к СБУ и также планирует закончить ходу у АП.

Среди требований Нацкорпуса и Нацдружин: взятие под стражу и арест счетов и имущества бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, учредителя ООО Оптимумспецдеталь Андрея Рогозы и его партнера Виталия Жукова, руководителей госкомпании Укроборонпром, а также директоров всех госпредприятий, которые могли быть участниками схемы хищения средств Укроборонпрома.

Керівник штабу партії "Нацкорпус" Роман Кулряшов озвучив вимоги до силовиків та влади pic.twitter.com/MoPTMviYjx — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 апреля 2019 г.

Напомним, в первой части расследования журналистов программы Bihus.Info говорится, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Во второй части журналисты рассказали о роли Олега Гладковского в коррупционной схеме.

Накануне вышла очередная часть расследования журналистов Bihus.Info, из которого следует, что представители правоохранительных органов (Генпрокуратуры, ГФС, СБУ и НАБУ) за взятку закрывали уголовные дела против руководителей фирмы Оптимумспецдеталь, которые, в свою очередь, связаны с сыном бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем.

Игорь Гладковский, который фигурирует в расследовании Bihus.Info, отверг все обвинения.

Позже президент Петр Порошенко уволил его с должности.

В Укроборонпроме назвали расследование СМИ манипуляцией, а сын Гладковского снял видеоответ на расследование журналистов.

НАБУ начало досудебное расследование по материалам, изложенным в журналистском расследовании относительно махинаций окружения президента Петра Порошенко в оборонной сфере.