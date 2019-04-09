Иван Яковина
Новый военный диктатор. Два интереса Кремля в Ливии
Савелий Либкин
Женщина ни в чем не виновата. Пора нам кое-что признать  
Александр Пасхавер
Между Зеленским и Порошенко
Фредерик Кемп
Большая ставка Путина
Спецтема: Выборы президента Украины

Нацкорпус и Нацдружины пикетировали силовые ведомства и Администрацию президента

Вчера, 19:15
1450
Цей матеріал також доступний українською
Нацкорпус и Нацдружины пикетировали силовые ведомства и Администрацию президента - фото

Громадське

Активисты требуют наказания для фигурантов расследования Bihus.Info

В Киеве представители Национального корпуса и Национальных дружин устроили пикет с требованием наказать фигурантов расследования Bihus.Info о хищениях в оборонном секторе, сообщает Громадське.

Протестующие, собравшись на площади перед станцией метро Арсенальная, разделились на две колонны.

Одна из них двинулась к зданию ГПУ, где передали свои требования руководству. После этого колонна двинулась к зданию МВД. Шествие планируется завершить возле Администрации президента.

Другая колонна пришла к СБУ и также планирует закончить ходу у АП.

Среди требований Нацкорпуса и Нацдружин: взятие под стражу и арест счетов и имущества бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, учредителя ООО Оптимумспецдеталь Андрея Рогозы и его партнера Виталия Жукова, руководителей госкомпании Укроборонпром, а также директоров всех госпредприятий, которые могли быть участниками схемы хищения средств Укроборонпрома.

Напомним, в первой части расследования журналистов программы Bihus.Info говорится, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен. 

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Во второй части журналисты рассказали о роли Олега Гладковского в коррупционной схеме.

Накануне вышла очередная часть расследования журналистов Bihus.Info, из которого следует, что представители правоохранительных органов (Генпрокуратуры, ГФС, СБУ и НАБУ) за взятку закрывали уголовные дела против руководителей фирмы Оптимумспецдеталь, которые, в свою очередь, связаны с сыном бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем. 

Игорь Гладковский, который фигурирует в расследовании Bihus.Info, отверг все обвинения.

Позже президент Петр Порошенко уволил его с должности.

В Укроборонпроме назвали расследование СМИ манипуляцией, а сын Гладковского снял видеоответ на расследование журналистов.

НАБУ начало досудебное расследование по материалам, изложенным в журналистском расследовании относительно махинаций окружения президента Петра Порошенко в оборонной сфере.

Теги:   Киев Пикет Национальный корпус Коррупция

Спецтема   Коррупция в оборонке

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Вчера, 22:29

img
Член команды Зеленского отреагировал на обвинения в сотрудничестве с юристом Коломойского
Политика

Вчера, 14:25

img
Зрада отменяется. В ПАСЕ передумали делать шаг в сторону возвращения РФ в Ассамблею - депутат
Политика

Вчера, 17:09

img
Я вас не подведу: Зеленский поблагодарил военных и пообещал вернуть на родину украинских пленных

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:35

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
87651
Политика

8 апреля, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21546
Политика

Сегодня, 08:04

img
В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным
19702