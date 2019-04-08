Национальный экзитпол: в первом туре наиболее активно за Зеленского голосовали люди от 30 до 39 лет Сегодня, 15:28 439 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Самыми активными избирателями Зеленского оказались люди от 30 до 39 лет REUTERS / Valentyn Ogirenko

В первом туре выборов президента наиболее активно шоумена Владимира Зеленского поддержали люди в возрасте от 30 до 39 лет.

Об этом заявил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко на пресс-конференции, посвященной итогам работы Национального экзитпола на первом туре выборов, сообщает Радио Свобода.



По словам Мищенко, активно Зеленского поддержала молодежь от 18 до 29 лет, однако в то же время активность электората этого возраста снизилась по сравнению с 2014 годом: участие в волеизъявлении приняли 40% молодых людей в сравнении с 46% на предыдущих выборах. Таким образом, самыми активными избирателями Зеленского оказались люди от 30 до 39 лет.

"Только 12% тех, кто голосовал за Зеленского, это люди 60 лет и старше. Самые старшие избиратели - это избиратели Бойко, 51%. Это люди в возрасте от 60 лет и старше", - сказал Мищенко.

Он отметил также, что наиболее активными на первом туре этих выборов оказались избиратели старшего возраста.

"Интересная тенденция, что, если сравнивать с выборами 2014 года, то наиболее заметно увеличилась доля людей от 60 лет и старше. Тогда она составляла 55%, а сейчас - 70%. С чем это может быть связано - с тем, что на выборах эта возрастная группа чаще всего голосует за таких кандидатов, как Бойко", - отметил социолог.

Как сообщила руководитель Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, Владимир Зеленский имеет наибольший процент поддержки среди молодых людей, хотя за него проголосовали и 22% опрошенных в возрасте избирателей от 50 до 60 лет.

"Если бы только молодые люди от 18 до 29 лет приняли участие в выборах, то Зеленский победил бы еще в первом туре ... Зеленский набирает 57% среди молодежи до 30 лет. На втором месте Порошенко - только 14%, Тимошенко - 7%", - сказала Бекешкина.

Она уточнила, что за Зеленского проголосовали 42% опрошенных студентов и треть от всего количества опрошенных избирателей с высшим образованием. 17% опрошенных студентов сказали, что проголосовали за Петра Порошенко. По данным экзитпола, 46% избирателей Порошенко имеют высшее образование.

Бекешкина назвала результаты голосования "феноменом", который стоит исследовать.

"Я думаю, это серьезный сигнал для политики и политиков вообще, что политику надо существенно изменять и она такая, как есть, неприемлема для молодого поколения", - предположила она.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур состоится 21 апреля.