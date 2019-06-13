Начальник Генштаба высказался о возможности нового прохождения украинских кораблей через Керченский пролив Сегодня, 10:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Pavel Rebrov Вопрос нового прохождения через Керченский пролив украинских сил пока не стоит REUTERS/Pavel Rebrov

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что вопрос нового прохождения через Керченский пролив украинских сил пока не стоит.

В то же время в интервью ВВС Украина он сказал, что Украина не намерена сдавать позиции в Керенском проливе.



«Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — отметил Хомчак.

По его словам, сначала нужно разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

«Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — добавил начальник Генштаба.

Он также подчеркнул, что уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что «РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации».

«Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — сказал Хомчак.

Россия существенно осложнила судоходство в Азово-Черноморском бассейне после построения Керченского моста в оккупированный Крым. В 2018 году участились противоправные задержания украинских кораблей российскими пограничниками, что осложнило морские перевозки в регионе. Специалисты указывают на ползучую аннексию Россией Азовского моря.



25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в «территориальные воды РФ».