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Начальник Генштаба высказался о возможности нового прохождения украинских кораблей через Керченский пролив

Сегодня, 10:29
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Начальник Генштаба высказался о возможности нового прохождения украинских кораблей через Керченский пролив - фото

REUTERS/Pavel Rebrov

Вопрос нового прохождения через Керченский пролив украинских сил пока не стоит

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что вопрос нового прохождения через Керченский пролив украинских сил пока не стоит.

В то же время в интервью ВВС Украина он сказал, что Украина не намерена сдавать позиции в Керенском проливе.

«Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — отметил Хомчак.

По его словам, сначала нужно разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

«Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — добавил начальник Генштаба.

Он также подчеркнул, что уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что «РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации».

«Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — сказал Хомчак.

Россия существенно осложнила судоходство в Азово-Черноморском бассейне после построения Керченского моста в оккупированный Крым. В 2018 году участились противоправные задержания украинских кораблей российскими пограничниками, что осложнило морские перевозки в регионе. Специалисты указывают на ползучую аннексию Россией Азовского моря.

25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в «территориальные воды РФ».

Теги:   Керченский пролив Руслан Хомчак

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