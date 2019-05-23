Начальник Генштаба отреагировал на опрос военных о переговорах с «Д/ЛНР»
Начальник Генерального штаба Вооруженных
сил Украины Руслан Хомчак инициировал служебное расследование относительно
проведения опроса военных об их отношении к переговорам
с боевиками «ДНР/ЛНР» или РФ.
Он пояснил, что ВСУ не получали от президента Украины никаких указаний о проведении исследований об отношении к возможным переговорам с прокремлевскими террористами.
По словам начальника Генштаба, на совещании руководителей ВСУ 17 мая была поставлена задача проанализировать данные имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с «ДНР/ЛНР». Решение об опросе военнослужащих не принималось.
Однако поставленная задача, по словам Хомчака, была искажена некоторыми должностными лицами. Они определили неправомерное решение о проведении указанного опроса.
«По моему поручению телеграмму соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием отменили и отозвали. По данному факту назначено служебное расследование», - сообщил глава Генштаба.
Напомним, что ранее появилась информация, что Генеральный штаб провел среди украинских военнослужащих опрос относительно их отношения к возможным переговорам с пророссийскими террористическими организациями «Д/ЛНР».
В пресс-службе оперативного командования Север отметили, что опрос не имеет юридической силы.