Начальник Генштаба отреагировал на опрос военных о переговорах с «Д/ЛНР» Сегодня, 19:03 1933 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Руслан Хомчак Минобороны

Начальник Генерального штаба Вооруженных

сил Украины Руслан Хомчак инициировал служебное расследование относительно

проведения опроса военных об их отношении к переговорам

с боевиками «ДНР/ЛНР» или РФ.

Он пояснил, что ВСУ не получали от президента Украины никаких указаний о проведении исследований об отношении к возможным переговорам с прокремлевскими террористами.

По словам начальника Генштаба, на совещании руководителей ВСУ 17 мая была поставлена задача проанализировать данные имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с «ДНР/ЛНР». Решение об опросе военнослужащих не принималось.

Однако поставленная задача, по словам Хомчака, была искажена некоторыми должностными лицами. Они определили неправомерное решение о проведении указанного опроса.

«По моему поручению телеграмму соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием отменили и отозвали. По данному факту назначено служебное расследование», - сообщил глава Генштаба.

Напомним, что ранее появилась информация, что Генеральный штаб провел среди украинских военнослужащих опрос относительно их отношения к возможным переговорам с пророссийскими террористическими организациями «Д/ЛНР».

В пресс-службе оперативного командования Север отметили, что опрос не имеет юридической силы.