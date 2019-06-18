Начальник Генштаба Хомчак назвал одну из главных проблем Вооруженных сил Сегодня, 10:39 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ Радио Свобода

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что одной из главных проблем в Вооруженных силах являются отношения в воинских коллективах.

В интервью Донбасс.Реалии он отметил, что необходимо изменить отношение к службе на всех уровнях.



" Я сегодня понимаю, что тут есть какие-то недоработки… У солдата есть проблема, либо он видит проблему, или нарушение, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам либо еще кому-то, и чтобы ее решить, надо «зайти наверх», чтобы «сверху» этот вопрос решили. Я так понимаю, что в коллективе при этом — нездоровые отношения, необходимо их изменить", — сказал Хомчак.

По его словам, это свидетельствует о безразличном отношении начальников к подчиненным.

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Также Хомчак добавил, что главная задача — «не всех поснимать (с должностей — ред.), а не потерять управление».

«Главное — не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать ее. Корректировать — не значит, что сразу всех надо снимать. И если теперь кто-то меня не поймет и не изменит — на всех уровнях — отношения, как они должны быть — тогда, конечно, будут кадровые решения», — подытожил Хомчак.