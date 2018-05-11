НАБУ задержало экс-руководителя госпредприятия, который полгода скрывался от следствия

10 мая 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Виннице бывшего руководителя ЧАО Киев - Днепровское МППЖТ, который на протяжении последних полгода скрывался от уголовной ответственности за коррупцию.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Осенью 2016 года руководитель заключил с заранее определенной страховой компанией два договора добровольного страхования, на выполнение которых сторона заказчика выплатила 8, 8 млн грн., однако условий договора не выполнила.

"Об этом свидетельствует тот факт, что госпредприятие при руководстве подозреваемого ни разу не обратилось к страхователю за получением страховых выплат при наступлении страховых случаев, которых, как выяснили детективы НАБУ, было не менее 50 в течение действия этих договоров", - сообщает пресс- служба.

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28 ноября 2017 года экс-руководителю госпредприятия вручено подозрение в преступлении по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

Местонахождение человека на тот момент было неизвестно, о подозрении сообщено предусмотренным в таких случаях Уголовным процессуальным кодексом образом (с учетом положений ст 278, 111, 135 УПК Украины), 1 декабря 2017 экс-руководителя предприятия объявлен в национальный розыск.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2016 по материалам проверки хозяйственной деятельности предприятия Министерством инфраструктуры Украины.