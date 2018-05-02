НАБУ: Суды не начали рассмотрение трети антикоррупционных дел

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что суды не начали рассмотрение трети из 127 ранее поданных антикоррупционных дел.

Так, в 48 производствах даже не состоялось подготовительное судебное заседание, а некоторые дела ждут своей очереди в судах год-полтора.

"В частности, в объединенном по решению суда делу по факту причинения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже более 15 месяцев не назначают подготовительное заседание", - сказано в сообщении.

Также, до сих пор не начато рассмотрение по обвинению судьи Жовтневого районного суда Днепра, обвинительный акт в отношении которого был направлен в суд еще в январе 2017 года.

В производстве по обвинению 8 участников так называемой "газовой схемы" также на протяжении 10 месяцев не назначается подготовительное заседание.

"В целом, только в 29 делах НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство судебных решений – это утверждение соглашений о признании вины со второстепенными участниками коррупционных схем", - отмечается в сообщении.

В 19 делах вынесены обвинительные приговоры, не связанные с лишением свободы.

"Вынесенные приговоры могут стать основанием для возвращения в доход государства средств и имущества, на которые во время досудебного расследования был наложен арест", - добавили в пресс-службе.

НАБУ подчеркнуло необходимость быстрейшего создания в Украине Специализированного Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

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1 марта депутаты Верховной Рады в первом чтении проголосовали за законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде.

Впоследствии министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали украинскую власть обеспечить прогресс реформ, в том числе создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В конце 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Петра Порошенко Об Антикоррупционном суде.

Позже Европейский Союз раскритиковал президентский законопроект, поскольку он противоречит обещаниям Киева и рекомендации Венецианской комиссии.

МВФ также раскритиковал законопроект, утверждая, что отдельные его положения являются несовместимыми с обязательствами Украины по программе сотрудничества с Фондом.

Замечания МВФ касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда. Всего в МВФ сделали девять системных замечаний.