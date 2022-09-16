Подозревают в госизмене. НАБУ разыскивает нардепа Деркача 16 сентября, 11:14 Андрей Деркач (Фото:www.radiosvoboda.org)

НАБУ разыскивает нардепа Андрея Деркача по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Деркач Андрей Леонидович, 19.08.1967 г. р ., подозревается в совершении преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368−5 УК Украины», — говорится в сообщении.

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В июне СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача.

США в сентябре 2020 года ввели санкции против Андрея Деркача. По данным Вашингтона, он поддерживает тесные связи с российской разведкой и уже более десяти лет служит активным российским агентом.

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