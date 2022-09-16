Подозревают в госизмене. НАБУ разыскивает нардепа Деркача
Андрей Деркач (Фото:www.radiosvoboda.org)
НАБУ разыскивает нардепа Андрея Деркача по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Деркач Андрей Леонидович,
В июне СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.
По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».
В августе 2021 года СНБО ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача.
США в сентябре 2020 года ввели санкции против Андрея Деркача. По данным Вашингтона, он поддерживает тесные связи с российской разведкой и уже более десяти лет служит активным российским агентом.
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