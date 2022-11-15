НАБУ разыскивает экс-нардепа Грановского 15 ноября, 11:48 Александр Грановский (Фото:Пресс-служба Грановского)

Во вторник, 15 ноября, НАБУ заявило, что разыскивает экс-нардепа Александра Грановского.

Ведомство сообщило в Telegram, что Грановского считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО Одесский припортовый завод (99,57% принадлежат государству).

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21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают бывшего нардепа в организации коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе (ОПЗ).

По данным следствия, по этой схеме Одесский припортовый продавал заранее определенной компании минеральные удобрения по заниженным ценам, а компания перепродавала продукцию иностранным компаниям уже по рыночной цене. Детективы НАБУ заявили, что схема действовала в марте-декабре 2015 года и из-за нее Одесский припортовый недополучил около 93,3 млн. грн.

Грановский стал нардепом в 2014 году от БПП, вышел из партии в 2019 году. На последних парламентских выборах он проиграл борьбу кандидату от Слуги народа Александру Куницкому в мажоритарном округе № 169 (Харьковская область).

В 2019 году в СМИ появлялась информация, что экс-нардеп получил израильскую иммиграционную визу и покинул Украину на следующий день после ее выдачи.

