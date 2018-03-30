НАБУ рассказало о делах, послуживших основанием для начала расследования в отношении Холодницкого

Подтверждения своих подозрений НАБУ нашло в деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал об уголовных производствах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для начала расследования в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом он сообщил в интервью ZN.UA.

"Нам периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров… У детективов были предположения, что расследования сознательно тормозились. Но у НАБУ не было доказательств и не было фактической возможности собрать их законно без надлежащего прокурорского надзора… Не так давно мы получили по одному из дел абсолютно конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения...", - заявил Сытник.

По его словам, речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Кроме того, руководителя САП заподозрили в подстрекательстве свидетеля и давлении и в других делах.

В частности, в деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающегося фирмы Золотой мандарин, которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца одного крупного агрохолдинга.

"Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца…", - заявил Сытник.

Напомним, 20 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания.

После этого стало известно, что прослушивания вели Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура.

Позже в ГПУ подтвердили, что проводят следственные действия, в которых фигурирует Холодницкий.