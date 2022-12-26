Дело о коррупции на строительстве дорог. НАБУ проводит обыски в отношении фитнес-тренера главы Днепропетровской ОВА Резниченко — СМИ 26 декабря, 15:26 Как установили журналисты-расследователи, фирма фитнес-тренера главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко получала деньги на ремонт дорог в области (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В понедельник, 26 декабря, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в Днепре в отношении фитнес-тренера Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. Как установили журналисты-расследователи Схем и УП, ее фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один из источников издания сообщает, что в Днепре обыски проходят по 13 адресам.

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По словам собеседника УП, следственные действия в том числе проходят в компании Стройинвестинжиниринг, у одного из владельцев компании Павла Чухно.

Об обысках НАБУ у Резниченко сообщает и главный редактор расследовательской программы Схемы Наталья Седлецкая.

По ее словам, в Днепре с утра продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства НАБУ/САП о Большом строительстве дорог в Днепропетровской области, на котором, по данным журналистов, фирма фитнес-тренера и спутницы председателя ОВА Резниченко освоила уже более полутора миллиардов гривен только за 2022 год.

"Как мы узнали из трех разных источников, сегодня детективы НАБУ провели обыск в рабочем кабинете главы Днепропетровской РВА Резниченко, в ряде профильных департаментов ДОВА, а также по ряду других адресов, фигурирующих в этом уголовном деле, начатом по статьям злоупотребление властью или служебным положением и легализация доходов, полученных преступным путем", - написала Седлецкая.

В начале ноября Украинская правда и Схемы обнародовали расследование о том, что Днепропетровская ОВА только за время полномасштабного вторжения России заплатила 1,5 миллиарда гривен фирме Стройинвест инжиниринг, принадлежащей пополам фитнес-тренеру Яне Хланты, имевшей ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко и менеджеру братьев Дубинских, которых ФБР разыскивает за финансовые махинации в США.



После выхода расследования по этому факту САП зарегистрировала фактическое уголовное производство, в котором нет подозреваемых.

Офис президента на скандальное событие не отреагировал: Валентин Резниченко продолжает занимать должность главы Днепропетровской ОВА. Служебное расследование по этому делу не назначено.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Офис президента будет ждать результатов расследования правоохранителей.

СМИ также сообщали, что Резниченко и Хланты связаны с консультантом Большого строительства Юрием Голиком.

