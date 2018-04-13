НАБУ проявляет больше фактов незаконного обогащения, чем НАПК проверяет и передает, – Касько

Украинская антикоррупционная система оправдала себя и является адекватной. Однако у нее часто вмешивается личностный фактор. В частности НАПК должно тщательно проверять декларации чиновников, однако НАБУ проявляет больше фактов незаконного обогащения самостоятельно.

Об этом в эфире программы «Vox populi» на телеканале ZIK заявил заместитель генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах, адвокат Виталий Касько, отвечая на вопрос, в чем причина постоянных конфликтов между антикоррупционными органами в Украине.

«В Украине не так много антикоррупционных органов, как может показаться. На самом деле существует два антикоррупционных органы – это НАПК и НАБУ. Если брать НАБУ, то к нему присоединяется САП, которая вносит уголовное производство и осуществляет процессуальное руководство. Это две части одного целого организма. Два органы – это не так много, поэтому эта система, оправдала себя и, по моему мнению, является адекватной. Она предусматривает достаточною систему сдержек и противовесов между этими органами и достаточное распределение полномочий для того, чтобы они не враждовали, а эффективно выполняли свои функции», – рассказал господин Касько.

Однако, по словам адвоката, в антикоррупционные структурные композиции довольно часто вмешивается личностный фактор.

«Украинские политики и топ-чиновники вмешиваются в ход событий, влияя на политику антикоррупционных органов. Мы получили заблокированную работу Национального агентства по предотвращению коррупции. По результатам контролируемого конкурса туда пришли люди, которые выполняют определенную политическую задачу, и интересы которых совсем не сводятся к предотвращению коррупции и помощи НАБУ в расследовании фактов незаконного обогащения», – отметил господин Касько.

В частности, как отметил гость программы, НАПК должен тщательно проверять декларации чиновников и их образ жизни, и в случае выявления несоответствий фиксировать эти факты и направлять в НАБУ для расследования, но оно этого не делает.

«Что мы имеем в итоге? НАБУ проявляет больше фактов незаконного обогащения самостоятельно, чем НАПК проверяет и передает. Кроме того, руководство НАПК начало проверки в отношении руководителя НАБУ, а Сытник начал производство по бывшей руководительнице агентства. Это повлекло за собой вместо эффективной работы и достижения эффективной цели, вражды и решения собственных недоразумений», – констатировал Виталий Касько.

По НАБУ и САП, то, по словам экс-заместителя генпрокурора, они должны работать как единый организм, но в деятельность этого организма пытаются вмешаться украинские политики. С одной стороны, они занимаются пропагандой, что такие органы не приносят результата и пытаются ограничить законодательные возможности НАБУ, не давая ему возможности самостоятельного прослушивания разговоров. С другой стороны, пытаются повлиять на САП, делая так, чтобы эти органы рассорились.