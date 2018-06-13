НАБУ отреагировало на внезапное появление в законе об Антикоррупционном суде лазейки для топ-коррупционеров

НАБУ: Апелляции по делам Бюро и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться только в апелляционной палате Антикоррупционного суда

НАБУ отреагировало на внезапное появление в законе о Высшем антикоррупционном суде Украины лазейки для избежания ответственности для топ-коррупционеров.

В Бюро призвали пересмотреть норму закона, по которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляции на приговоры судов первой инстанции по делам Нацбюро, переданных до момента его создания.

"Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания", - сказано в сообщении Бюро.

В НАБУ добавили, что из-за этой нормы большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда, и "несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы".

"НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были", - сказано в сообщении.

13 июня в парламентской газете Голос Украины был опубликован закон о Высшем антикоррупционном суде.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) обнаружил норму, согласно которой апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в новом Антикоррупционном суде.

"Эта норма появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже опубликованном законе. Этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады", - указали в ЦПК.