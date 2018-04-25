НАБУ открыло дело по материалам резонансного расследования НВ о коррупции в оборонке

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) открыли уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения, в том числе, по тем фактам, которые были приведены в расследовании журнала Новое Время.

Об этом на пресс-конференции в среду заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Да уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала", - цитирует Сытника Украинская правда.

Напомним, в материале НВ под названием Служили два товарища была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом у польской компании Wtorplast списанных с вооружения советских БМП-1 1980-х годов выпуска.

По данным источников НВ, украинский завод завозил БМП в разобранном виде, каждая башня оценивалась в $66 тысяч, а каждое шасси - в $99 тысяч. Далее завод "ремонтировал" БМП - просто соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составила еще $40 тысяч за единицу. В результате БМП стоимостью 20 тысяч евро обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тысяч.

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Источники НВ сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы является нардеп и экс-глава наблюдательного совета Укроборонпрома Сергей Пашинский.

После публикации расследования редакция НВ получила требования опровержения и угрозы судебных исков от фигурантов статьи - Сергея Пашинского и ГК Укроборонпром.

17 апреля редакция НВ передала в НАБУ экземпляр журнала с резонансной статьей и документы, на основании которых был подготовлен материал.