НАБУ открыло уголовное производство против экс-премьера Яценюка и министра юстиции Петренко. Какие для этого основания

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренком, говорится в ответе НАБУ на запрос Українських новин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Представитель НАБУ Светлана Олифира подтвердила Радио НВ факт открытия уголовного производства.

"Во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр по признакам уголовного нарушения части второй по статье 364", - сообщила пресс-секретарь.

НАБУ ранее отказалось начать соответствующее уголовное производство по обращению заявителя

В прошлом месяце Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство против бывшего главы правительства Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. В частности, 17 октября 2018 года суд принял решение, что детективы НАБУ должны расследовать растрату государственных средств в больших объемах и отмывание доходов Яценюком и Петренко.

В судебных материалах указано, что заявитель в суде отмечал, что НАБУ ранее отказалось начать соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд. Суд удовлетворил иск и обязал начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Минюста.

Суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебная подделка) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса. Обстоятельства возможных преступлений не указываются.

У экс-заместителя министра юстиции Павла Мороза прошли обыски в квартире по делу о взятках Минюста. Во время обыска изъяли гербовую печать №8 Второй Киевской государственной нотариальной конторы и штамп государственного нотариуса этой же конторы. По правилам, эти печати должны быть в единственном экземпляре и храниться в сейфах учреждения, которому они принадлежат.

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В апреле группа народных депутатов фракции Народный фронт посетила Национальное антикоррупционное бюро с требованием расследовать факты политической коррупции и "грязной кампании" против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, которые озвучил нардеп-беглец Александр Онищенко в интервью изданию The Independent.