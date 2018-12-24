НАБУ обязали расследовать возможное незаконное обогащение начальника одесской полиции
Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование возможного незаконного обогащения начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.
Об этом cообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.
Жалоба обосновывается обращением, поданным в НАБУ 19 октября, о совершении Головиным уголовных правонарушений, данные по которым не были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В связи с этим заявитель подал жалобу в суд, который ее удовлетворил и обязал НАБУ открыть дело в отношении Головина по ст.ст. 366-1, (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что глава одесской полиции Дмитрий Головин скупал недвижимость за бесценок.