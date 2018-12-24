НАБУ обязали расследовать возможное незаконное обогащение начальника одесской полиции Сегодня, 13:59 497 Цей матеріал також доступний українською Фото: Андрей Новицкий/censor.net Дмитрий Головин

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование возможного незаконного обогащения начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Об этом cообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Жалоба обосновывается обращением, поданным в НАБУ 19 октября, о совершении Головиным уголовных правонарушений, данные по которым не были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В связи с этим заявитель подал жалобу в суд, который ее удовлетворил и обязал НАБУ открыть дело в отношении Головина по ст.ст. 366-1, (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что глава одесской полиции Дмитрий Головин скупал недвижимость за бесценок.