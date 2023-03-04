Конкурс по избранию директора НАБУ. Комиссия назвала трех победителей 4 марта, 10:56 НАБУ (Фото:НАБУ/Facebook)

В субботу, 4 марта, конкурсная комиссия по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины избрала трех кандидатов, кандидатуры которых будут представлены в Кабинет Министров Украины для избрания окончательного победителя. Ими стали Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Задачей комиссии было оценить целомудрие, профессиональный опыт, знания и качества кандидатов с целью определения трех финалистов, а также обеспечить прозрачный и справедливый подход к отбору нового директора НАБУ и служить независимым арбитром для участников конкурса.

Видео дня

Отмечается, что на первом этапе сбора документов было получено 78 пакетов документов, проработано на соответствие требованиям конкурса и допущено к следующему этапу 74 кандидата. Второй этап тестирования состоял из серии тестов на знание законодательства, на общие способности и навыки, тесты на оценку личностных компетенций и выполнение практического задания.

По результатам всех тестирований и практических задач на третьем этапе остался 21 кандидат. Финальный этап собеседований предполагал собеседование на целомудрие и собеседование на профессиональную компетентность. Как результат, комиссия отобрала трех лучших кандидатов.

«Сильная антикоррупционная система важна не только сейчас, ее важность для общества будет расти в будущем, когда начнется восстановление страны после войны. Поэтому, будущий директор НАБУ в совместном видении членов комиссии — это лучший следователь, и лучший администратор следственного учреждения, и лидер с видением видения будущего НАБУ, с которым будет работать большая команда этого института», — отметил член комисии Николай Кучерявенко.