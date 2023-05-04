Кандидат в НАБУ рассказала о ручных назначениях в бюро 4 мая, 15:49 Ольга Комарова (Фото:Ольга Комарова/Facebook)

Кандидат на должность заместителя руководителя управления внешних связей в НАБУ Ольга Комарова рассказала, что не получит должность из-за ручных назначений в бюро, несмотря на то, что она прошла открытый конкурс.

«Примерно сейчас я должна была бы сообщить, что у меня новая работа, потому что прошла конкурс на должность заместителя руководителя управления внешних связей в НАБУ. Но этого не произойдет… Несмотря на то, что я честно прошла открытый конкурс, заместитель директора НАБУ Полина Лысенко сообщила мне лично, что я не буду работать», — написала она в Facebook.

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По словам Комаровой, Лысенко пригласила ее на встречу, где сообщила, что Комарову или просто не назначит директор НАБУ, или ее назначат, а через день уволят, потому что эту должность сократят.

«Так что весь этот спич, наверное, был направлен на то, чтобы я сама отказалась от должности. Я не буду этого делать, хотя и понимаю, что в таких условиях работать будет уже нереально», — пишет она.

Кандидат в НАБУ считает, что каждая новая команда НАБУ придумывает свою реорганизацию, чтобы «завести своих людей и избавиться от несвоих» ­­­­− «и подтверждением этого является то, что с приходом Полины Лысенко в НАБУ появился политтехнолог».

По словам Комаровой, речь идет о Василии Самохвалове, которого, по ее данным, наняли без конкурса, и которого сама Лысенко называет «пиарщиком», который работает на деньги доноров.

«Я разочарована и мне очень противно. Считаю, что эта ситуация должна стать предметом расследования внутреннего контроля НАБУ, как минимум. А вообще, общественности пора запустить свои способности исцелять государственные органы, которые заболели. Такое впечатление, что здесь появилась раковая опухоль. Пока первая стадия. Если не удалить, то погибнет весь орган», — пишет она.