Зеленский рассказал Стармеру о подготовке закона об антикоррупционной инфраструктуре

Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Страмером об антикоррупционных проектах (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которого проинформировал о работе над новым законопроектом для усиления антикоррупционной инфраструктуры .

В своем Telegram-канале он сообщил, что документ имеет целью усилить систему правопорядка и «гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры».

Стармер, со своей стороны, предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными в этом контексте для долгосрочного сотрудничества, отметил Зеленский.

«Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее», — написал глава государства.

Он добавил, что также проинформировал Стармера о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными.

Обсудили лидеры и дипломатическую работу с партнерами в Европе и США для усиления безопасности.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

23 июля Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Вечером того же дня украинцы второй день подряд вышли на акции протеста. Их анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.