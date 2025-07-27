«Поблагодарил Еврокомиссию за экспертизу». Зеленский обсудил с фон дер Ляйен законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил, в частности, законопроект, который подал вместо скандального 12414.

Соответствующее сообщение было опубликовано 27 июля на странице главы украинского государства в соцсети Х.

«Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. У нас одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе», — заявил президент Зеленский.

Реклама

Кроме того, глава украинского государства сообщил, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

«Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинг. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов», — подытожил президент Зеленский.

23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что в Европейской комиссии обеспокоены в связи с принятием закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и обратились к украинскому правительству за объяснениями.

«Президент Европейской комиссии контактировала с президентом Владимиром Зеленским относительно этих последних событий. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность последствиями изменений и попросила украинское правительство предоставить объяснения», — заявлял он.

Однако 25 июля президент Зеленский опроверг информацию, что общался с главой ЕК по этому вопросу.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. У нас не было разговора», — заявил он.

Скандальный закон о полномочиях НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон получил номер 4555 и вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносил дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины, которые предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — стартовали акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−26 июля во многих городах страны.

24 июля президент Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект № 13533 по НАБУ и САП, который, по его заявлениям, посвящен восстановлению независимости антикоррупционных органов.

Как позже заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании.

По словам депутата Ярослава Железняка, голосование состоится между 29−31 июля. Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, ближайшее заседание Рады состоится 19 августа.