«Видим недовольство». Арахамия заверил, что Рада поддержит план «конкретных» мер по НАБУ, который решит спорные вопросы

Председатель парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заверил, что Верховная Рада готова поддержать план " конкретных" мер , который позволит «снять все вопросы», а также даст больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе.

«Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать и предоставить необходимые ресурсы, обеспечить необходимые решения», — написал Арахамия относительно ситуации с САП и НАБУ.

Он также заявил, что в принятом парламентом законопроекте № 12414 «нет и никогда не было ни одного слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК».

«Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности. Закон не трогает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах, НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать», — подчеркнул глава фракции.

Арахамия утверждает, что в течение созыва Верховной Рады никогда не шла речь «ни об одном наступлении на антикоррупционную инфраструктуру». По его словам, одним из первых решений парламента после начала работы было институциональное усиление таких органов, как НАБУ, САП, НАПК и Высший антикоррупционный суд. Арахамия также заявил о готовности политически поддержать все инициативы, необходимые для эффективной работы правоохранительной системы, и заверил, что парламент рассмотрит соответствующие изменения, как только они будут представлены.

В то же время генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил на брифинге, что правоохранители подготовят предложения изменений в законодательство относительно деятельности правоохранительных органов, в частности, относительно НАБУ и САП, и представят их президенту.

«Были речи от руководителя САП и НАБУ, что они недовольны этим законопроектом, считают, что нужно внести изменения, вернуть те или иные полномочия… Руководитель СБУ [Василий Малюк], например, был недоволен некоторыми нормами, мы договорились, что каждый руководитель правоохранительных органов готовит свои возражения, недовольство, и будут подавать к президенту. Но относительно голосования мы не говорили», — сказал он.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор.

Зеленский поблагодарил всех участников встречи, на которой присутствовали представители СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и генпрокурор. Он также отметил, что участники договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».