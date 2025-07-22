Скандальный законопроект по НАБУ и САП. Ветеран призвал киевлян собираться на акцию протеста

Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собираться на акцию протеста после принятия законопроекта по НАБУ и САП и «отстаивать то, что мы строили за последнее десятилетие».

«Собираемся в 20:00 на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее доступное место к Офису президента. Поэтому надеюсь, что нас будет видно из их окон», — написал ветеран в Facebook.

Козятинский призвал делать плакаты и писать на них «все, что думаете по поводу наступления на антикоррупционную систему в течение последнего времени».

«Мне, как ветерану важно, чтобы мою инициативу поддержали прежде всего простые неравнодушные граждане. Поэтому прошу политические партии и деятелей воздержаться от поддержки этой акции. Поэтому договоримся, что акция пройдет без символики и спикеров, которым хочется высказать свои мысли», — подчеркнул мужчина.

Нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законопроект, уменьшающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее источники NV Бизнес сообщили, что Зеленский планирует подписать законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро еще до того, как получит официальную позицию со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По их словам, содержание письма должно касаться просьбы отложить или ветировать законопроект.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.