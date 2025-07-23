НАБУ и САП поддержали инициативу президента по подготовке законопроекта об антикоррупционных институтах

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по разработке законопроекта, который должен усилить независимость антикоррупционных органов.

Об этом в среду, 23 июля, сообщили в соцсетях НАБУ и САП.

Учреждения заявили о готовности присоединиться к подготовке документа и поблагодарили за конструктивный диалог и встречи, которые способствуют эффективному сотрудничеству.

Реклама

«Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, что отражается законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины», — добавили в НАБУ и САП.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко написал в Telegram, что нардепы должны срочно собраться ориентировочно на следующей неделе, чтобы проголосовать за законопроект, который предложит президент.

Ранее Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Также акции продолжаются и 23 июля.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».