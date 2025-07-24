— Худшее, что можно было представить, произошло из-за того, что президент Зеленский решил расквитаться с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Давай к тому, как это происходило.

Реклама

— Давай все же, чтобы не бросаться дефинициями, попробуем пошагово двигаться и объяснить, собственно, что же произошло.

Действительно, [22 июля] был достаточно тяжелый день. Я уверена, что у многих людей просто бушевали эмоции, и у нас тоже. Потому что то, что происходило, имело привкус событий недалекой давности, я бы сказала. Мы все помним, как это происходило, в частности при президенте Януковиче.