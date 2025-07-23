Исполнительная директорка Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV подчеркнула, что все обыски у детективов НАБУ, осуществлялись без решения суда.

«Обыски происходили одновременно в 60 местах. Это не совпадение, это не случайность. И одновременно СБУ, ГБР и Генеральная прокуратура бежит по всем детективам НАБУ и пытаются найти хоть что-то. Поэтому дальше мы будем с вами наблюдать сообщения о какой-то конопле, которую якобы кто-то из сотрудников НАБУ продает Российской Федерации; о ДТП, о еще каких-то возможных преступлениях», — заявила Каленюк в эфире Radio NV.

Реклама

Она добавила, что таким образом создается информационный фон и выразила мнение, что НАБУ будут дискредитировать и в дальнейшем, а также продолжится давление на детективов и руководство НАБУ и САП.

«Все обыски осуществлялись без постановлений суда. Это уже классика жанра, это уже устоявшаяся практика ГБР и СБУ. Я напомню, что на прошлой неделе мы комментировали обыск у [главы ЦПК] Виталия Шабунина, там также не было ни одного определения суда. Но потом через „самый честный“ Печерский суд или какой-то еще „честный“ суд все эти обыски будут легализироваться», — сказала директорка ЦПК, назвав такую практику «произволом».

Обыски у сотрудников НАБУ и принятие Закона № 12414

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении троим сотрудникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

