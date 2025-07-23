Нардеп Железняк инициирует попытку отменить закон, ограничивший независимость НАБУ и САП, через Конституционный суд

Нардепы готовят представление в Конституционный суд для отмены закона № 12414 по НАБУ и САП (Фото: КСУ)

Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что сейчас единственным способом исправить ситуацию с законом № 12414 по НАБУ и САП является его отмена через Конституционный Суд.

«По факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию — это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде», — написал он вечером 22 июля.

По его словам, это реально сделать, поскольку во время принятия закона был нарушен ряд статей регламента.

«Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд», — отметил нардеп.

Железняк отметил, что для представления необходимо собрать подписи 45 депутатов.

Утром 23 июля нардеп сообщил, что начнется подготовка конституционного представления. Он уточнил, что придется потратить время, чтобы оно было максимально качественным. Железняк подчеркнул, что суд — это долго, но «вариант очень надежный».

Кроме того, Железняк добавил, что он и еще «ряд профессиональных людей» попытаются объяснить всем международным партнерам последствия принятия закона № 12414.

«Особенно для МВФ, ЕС и Всемирного банка, поскольку у каждого независимость этих институтов (НАБУ и САП — ред.) — это было четким условием финансирования», — подчеркнул нардеп.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».