Нардеп и соавтор законопроекта о НАБУ и САП заявил, что сначала документ касался других вопросов

Нардеп от Слуги народа и руководитель профильного подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов заявил, что законопроект № 12414 сначала касался совсем других вопросов .

Об этом он заявил в эфире Суспільного во вторник, 22 июля.

По словам нардепа, сначала законопроект позволял родственникам обращаться в органы досудебного расследования по месту своего проживания, что уменьшало необходимость ездить в зоны боевых действий.

«Указанным законопроектом предоставлялось право прокурора в своем мотивированном постановлении определять тот же орган досудебного расследования в других регионах, где подано соответствующее заявление об исчезновении, и соответственно расследовать. И, непосредственно, эти подразделения занимались досудебным расследованием, в определенных случаях поручали какие-то определенные следственные действия делать там, как лицо пропало без вести. Вот была основная идея законопроекта, и я ее поддержал», — заявил Бакумов.

Он добавил, что во время того, как законопроект готовили ко второму чтению, в него внесли правки. Нардеп отметил, что они «не касаются предмета правового регулирования».

«Они фактически превратили этот законопроект в другой. Поэтому это одна из тех причин, в связи с тем, чем я не смог сегодня поддержать этот законопроект, который сам подписал в первом чтении», — заявил нардеп.

Бакумов утверждает, что как председатель профильного подкомитета, он не был проинформирован о заседании, на котором рассматривали законопроект в измененном виде. Нардеп также рассказал, что не будет обращаться в регламентный комитет парламента из-за нарушения процедур.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.