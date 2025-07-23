«Если не нарушается закон, почему бы и нет». Генпрокурор прокомментировал акции протеста против принятия закона о НАБУ и САП
Акция протеста против принятия законопроекта № 12414 возле ивано-франковской филармонии, 22 июля 2025 года (Фото: Виктория Пасайлюк\NV)
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не возражает против акций протеста по принятию закона о НАБУ и САП, если их участники не будут нарушать закон.
Об этом он сказал журналистам во время брифинга, сообщает Укринформ.
Отвечая на вопрос о его отношении к акциям протеста против закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП, генпрокурор отметил: «Если не нарушается закон, почему бы и нет».
Ранее в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».