Исполнительная директорка Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк после массовых обысков у сотрудников НАБУ в интервью Radio NV заявила, что цель действий СБУ заключается в нейтрализации не российской агентуры, а самих НАБУ и САП.

«Реальный план — нейтрализовать не российскую агентуру в НАБУ и САП, а нейтрализовать вообще НАБУ и САП как независимые антикоррупционные институты, которые способны расследовать топ-коррупцию, в том числе и топ-коррупцию связанных с [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [главой его Офиса] Андреем Ермаком, с топ-руководством государства», — заявила Каленюк в эфире Radio NV.

Она отметила, что обыски не случайно прошли после объявления на тот момент министру национального единства Алексею Чернышеву о подозрении и начала уголовного производства в отношении совладельца Квартала 95 Тимура Миндича, приближенного к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«И, конечно, фактор Америки здесь важен, влиятелен, потому что для Америки антикоррупция уже не является приоритетом, верховенство права не является приоритетом — как у себя в Вашингтоне, так и в целом в мире. Их глобальная политика изменилась. Американские программы поддержки верховенства права вышли из Украины еще в феврале-марте. И дальше уже было очевидно, что это не является важной, приоритетной темой для администрации [президента США Дональда] Трампа. А европейцы так и не смогли перенять на себя эту роль, эту нишу — следить за откатами реформ, поддерживать независимые институты, которые необходимы в Украине для верховенства права, для системы сдержек и противовесов», — добавила исполнительная директорка ЦПК.

Обыски у сотрудников НАБУ и принятие Закона № 12414

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем сотрудникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.