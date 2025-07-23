«В стране наводится порядок». Глава АРМА отреагировала на скандальный законопроект о САП и НАБУ

Елена Дума отреагировала на скандальный законопроект о САП и НАБУ (Фото: Елена Дума / Facebook)

Глава АРМА Елена Дума заявила о поддержке закона об ограничении полномочий НАБУ и САП , принятого парламентом и подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским 22 июля.

На своей странице глава АРМА заявила, что поддерживает законопроект.

«Государство предприняло верные шаги. В стране наводится порядок. Поддерживаю законопроект 12414. Антикоррупционная инфраструктура работает и будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше», — добавила Дума.

По ее словам, события, происходящие в эти дни, она лично уже пережила.

«В 2023 году я возглавила орган, который имел максимально негативную репутацию. Мы столкнулись с полным отсутствием международной технической помощи и заблокированным управлением российских корпоративных прав», — написала глава АРМА.

АРМА, как заявила глава института, является неотъемлемой частью антикоррупционной инфраструктуры Украины, созданной по требованию ЕС и международных партнеров. «Мы смогли добиться того, что все наши замечания были учтены в финальной версии законопроекта о реформе АРМА. Не с антиконституционными нормами депутатов-лоббистов, а в интересах государства, с заботой о защитниках и против страны-агрессора», — подчеркнула она.

Дума считает, что сейчас украинские правоохранительная и антикоррупционная системы «сильнее, чем когда-либо, и я уверена, что настоящая справедливость и верховенство права победят все манипуляции и подмены понятий».

«И напоследок: государственные, антикоррупционные, правоохранительные органы должны быть едины и работать в синергии», — подытожила в своем заявлении глава АРМА.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».