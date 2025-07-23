«Дело Чернышова — центральное». Как НАБУ и САП могут продемонстрировать сохранение независимости, о котором говорит Зеленский — Рейтерович

Брифинг директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко

Брифинг директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко (Фото: Скриншот видео Общественное Новости)

Что должны сделать НАБУ и САП, чтобы подтвердить слова президента Владимира Зеленского, что они сохраняют независимость, в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович

политолог, политический консультант

Зеленский таки сделал вчера обращение, хотя он и очень с этим тянул, но там определенное заявление прозвучало. Потом было заявление генерального прокурора. Еще было заявление главы СБУ и так далее. Но суть такова, что не волнуйтесь, они как работали, так и работают; они независимы, никто на это не будет влиять.

Мне кажется, если это действительно так, то это шанс сейчас для руководства НАБУ и руководства САП.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Война России против Украины Владимир Зеленский Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) антикоррупционная инфраструктура

