Кривонос рассказал, как оценивает законопроект Зеленского о восстановлении независимости НАБУ и САП

Директор НАБУ Семен Кривонос положительно оценил законопроект президента Владимира Зеленского, направленный на восстановление независимости антикоррупционных органов. По его словам, документ полностью восстанавливает процессуальную автономию НАБУ и САП.

«Детективы НАБУ и прокуроры САП принимали непосредственное участие в работе над этим законопроектом. Он полностью восстанавливает процессуальную независимость НАБУ и САП. Если сейчас эта независимость фактически уничтожена — законопроект в случае голосования возвращает все, как было», — сказал директор Бюро в интервью Суспільному.

Директор НАБУ также подчеркнул, что законопроект должен быть принят уже 31 июля, без задержек, чтобы избежать рисков правок, блокировок или затягивания. Он отметил, что чем быстрее документ станет законом, тем меньше шансов на вмешательство Генеральной прокуратуры в дела НАБУ.

Кривонос предупредил, что до вступления в силу закона существует угроза для антикоррупционных органов, поскольку руководитель САП потерял ключевые процессуальные полномочия.

«Сейчас руководитель САП не может определить группу прокуроров, не может защитить информацию в чувствительных кейсах. Единственный, кому он может сообщить о подозрении, — это председатель сельсовета или местный депутат», — пояснил директор НАБУ.

Также Кривонос добавил, что узнал об инициативе президента из его сообщения в Telegram. До этого в НАБУ не имели подтвержденной информации относительно этой инициативы.

Также директор НАБУ считает, что в случае принятия нового закона, который вернет независимость антикоррупционным органам, атаки на эти структуры со стороны власти все равно продолжатся.

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект президента Зеленского по НАБУ и САП в четверг, 31 июля.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости. В тот же день Зеленский подписал документ.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что закон может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В то же время Зеленский отрицает разговор с фон дер Ляйен.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. Мы не имели разговора», — сказал он.

В свою очередь, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

24 июля Зеленский внес проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он получил регистрационный номер № 13533.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов, внедряются новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

В тот же день президент признал, что предложил новый законопроект именно из-за серии протестов в городах Украины.