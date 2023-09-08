НАБУ арестовало активы Коломойского на 48 часов 8 сентября, 17:20 Игорь Коломойский (Фото:NV)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в пятницу, 8 сентября, на 48 часов арестовали активы бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Арест касается доли в уставном капитале компаний, которыми Коломойский владеет прямо или через посредников, — 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1 тысячи объектов недвижимости и более 1,6 тыс. машин и судов.

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В НАБУ объяснили, что это нужно для обеспечения возможной конфискации имущества по делу о присвоении средств ПриватБанка.

Инфографика: НАБУ

7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще пяти людям о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который в тот момент занимал пост главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанк для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более чем 509 млн грн.

Ранее в тот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовили апелляцию.